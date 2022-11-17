Гол и передача Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Чикаго"

Россиянин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал победу над "Чикаго" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев набрал два очка по итогам встречи. Россиянин помог отличиться Джордану Кайру во втором периоде, а в третьем периоде забросил пятую шайбу в ворота "Чикаго".

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 15 матчей, забросил три шайбы и отдал три голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова в овертайме принесла "Коламбусу" победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET