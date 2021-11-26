Спасательная группа утвердила план работы на объекте.

Шахту "Листвяжная" заполнят метаном для дальнейших работ. На это уйдет около трех суток. В Кемеровской области возобновились спасательные работы. Губернатор региона уточнил, что на место трагедии прибыли три отделения, которые составили план дальнейших мероприятий. Сейчас специалисты готовятся заходить внутрь производственного объекта.

Эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается. Сергей Цивилев, глава Кузбасса

Руководитель местного военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше объяснил журналистам, что параллельно с изоляционными работами в горных выработках спасатели будут тушить возможные очаги возгорания. Ведутся работы по инертизации (частичной или полной замены горючей атмосферы) отработанного пространства. С вечера специалисты будут бурить скважину по направлению к предполагаемому очагу пожара.

В настоящее время основной версией произошедшего считается динамическое явление - взрыв. К такой причине эксперты пришли, изучив характерные травмы у пострадавших на шахте.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, последние новости: директора, его заместителя и начальника участка задержали.

Фото и видео: Следственный комитет России

