Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, последние новости: директора, его заместителя и начальника участка задержали

Piter.TV собрал в одном материале последние новости о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление.

Выживших в шахте "Листвяжная" нет

По предварительным данным, общее число погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источника в экстренных службах.

Директора шахты "Листвяжная" и его заместителя задержали после аварии

В Кемеровской области задержаны 47-летний директор, 59-летний первый заместитель директора и 36-летний начальник участка ООО "Шахта "Листвяжная". Об этом вечером 25 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба Следственного комитета РФ

Глава Кемеровской области встретился с пострадавшими шахтерами "Листвяжной" и их родственниками

Состояние госпитализированных горняков стабильное, угрозы жизни нет, все в сознании. Нужно так организовать работу, чтобы родственники пострадавших в любой момент могли позвонить и узнать о состоянии здоровья своих близких. Сергей Цивилев, глава Кемеровской области

Также вечером 25 ноября Цивилев встретился с родственниками шахтеров. Он пообещал оказать необходимую поддержку и помощь семьям погибших в результате аварии на шахте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Цивилев. Live

Число погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 14 человек

Вечером 25 ноября стало известно, что трое сотрудников экстренных служб, которые не вышли из шахты "Листвяжная", найдены мертвыми. Об этом сообщили в администрации шахты. Под землей остаются 35 человек.

Ранее спасательные работы на шахте были приостановлены из-за угрозы взрыва.

На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода – более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня. Сергей Цивилев

После объявления об этом часть сотрудников МЧС не вышли наружу, связь с ними была потеряна.

В результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе пострадали 49 человек

По последним данным, в больницы обратились 49 пострадавших. В Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком находятся 37 человек: двое в реанимации в тяжелом состоянии, у других – легкая и средняя степени тяжести. Еще 12 человек отправили на амбулаторное лечение. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Сергей Цивилев.

Фото: ВКонтакте / Сергей Цивилев

В Кемеровской области объявили трехдневный траур

Губернатор Кемеровской области объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная". Траур будет длиться с 26 по 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Сергей Цивилев

Днем президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков, которые погибли шахте "Листвяжная" в Кузбассе. По его словам, Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в ЧП шахтерам.

После ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возбуждено уголовное дело

После ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Ведется расследование по статье за нарушение промышленной безопасности на опасных производственных объектах (по части 2 статьи 217 УК РФ). Следователи уточнили, что на объекте продолжаются спасательные работы и оперативно-криминалистические мероприятия.

Фото: Следственный комитет России

Причины аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источника в службах технического надзора региона, пожару предшествовал взрыв. В вентиляционном штреке на глубине 250 метров прогремел взрыв, за ним последовал пожар. Источник добавил, что, "по предварительным данным, на первое место вышла версия неисправности оборудования и природные причины". О том, что в шахте сначала прогремел взрыв рассказал и глава региона.

Взрыв был сильный, мог нанести повреждения, поэтому необходимо провести полное обследование всех, кто вышел из шахты. Сергей Цивилев

Как рассказал один из пострадавших Михаил Поздняков на странице Сергея Цивилева в Instagram, в какой-то момент шахтеры услышали хлопок, после чего последовала гарь. Однако в настоящее время причина взрыва неизвестна.

Фото: ВКонтакте / Сергей Цивилев

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошла авария

Утром (в 5 утра по московскому времени) 25 ноября на шахте "Листвяжная" в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа Кемеровской области на глубине 250 метров произошло задымление. На момент ЧП в ней находилось 285 горнорабочих. На поверхность удалось вывести 237 человек.

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

К месту ЧП тут же вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян в составе рабочей группы: сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, спасатели отряда Центроспас и медицинские работники. Утром на шахте работали 19 отделений спасателей (154 человека личного состава), которые начали проверять все выработки, на поверхности находилось 30 единиц техники.

Главное фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса