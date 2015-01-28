Найдены тела троих горноспасателей, пропавших на шахте «Листвяжная»

Связь с сотрудниками МЧС была потеряна после приостановки спасательных работ.

Трое сотрудников экстренных служб, которые не вышли из шахты "Листвяжная", найдены мертвыми. Об этом сообщили в администрации шахты.

Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной, -

сказано в сообщении.

Ранее спасательные работы на шахте были приостановлены из-за угрозы взрыва. После объявления об этом часть сотрудников МЧС не вышли наружу, связь с ними была потеряна.

Ранее в этот день группа сотрудников МЧС РФ не вышла из шахты "Листвяжная". Сообщалось, что они должны были покинуть шахту после объявления о приостановке аварийных работ.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошло задымление. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. На поверхность удалось вывести 239 человек. В шахте, по данным на 14:00 мск, остаются 46 работников. В результате произошедшего погибли 11 человек. В медучреждения обратились 49 пострадавших, 38 из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности на опасных производственных объектах

Видео: Telegram / 112