СК РФ опубликовал видео пожара в ИК-15 в Ангарске.

Сгоревшую во время бунта российскую колонию показали с дрона. Соответствующее видео опубликовали представители Следственного комитета России на YouTube-канале. Специалисты объяснили, что на снятых кадрах видна колония строгого режима в Ангарске. Недавно на территории ИК-15 заключенные устроили бунт, который завершился пожаром в здании. По данным очевидцев, на территории колонии сгорело несколько построек.

В СК опубликовали видео, на которым видны поднимающиеся к небу клубы дыма, дымящиеся здания. Беспилотнику удалось показать, что большое количество заключенных специального учреждения и правоохранительных органов были вынуждены собраться на площадке перед колонией.

Напомним, что на данный момент по факту массовых беспорядков возбуждено два уголовных дела. Ежедневно на территории ИК работают следователи. Им удалось определить около 200 человек, которые являются зачинщиками конфликта. Следователям необходимо допросить около двух тысяч свидетелей пожара и бунта.

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой.

YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Фото: Павел Глушенко

