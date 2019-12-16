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В иркутской колонии начался пожар из-за возможного бунта

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Бунт заключенных произошел в колонии строгого режима №15 в городе Ангарск Иркутской области.

Причиной волнений, по словам правозащитника Павла Глущенко, стали избиения заключенных сотрудниками колонии. 

По данным регионального управления ФСИН, 9 апреля один из осужденных отказался от проведения личного обыска, "толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям". После этого заключенные в соседних камерах разбили камеры видеонаблюдения и осколками порезали себе предплечья.



СК завел по факту бунта дело по 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

По данным "МБХ медиа", в результате бунта в колонии пострадали около 300 человек.

В настоящее время на территории колонии начался пожар, дорога к исправительному учреждению перекрыта, сообщают очевидцы. По данным ряда СМИ, пожар начался в результате поджога, который устроили заключенные. Источник РИА Новости сообщил, что горят три производственных цеха. 

Фото, видео: Павел Глущенко, Piter TV

Теги: бунт, иркутск, колония
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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