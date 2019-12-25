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Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Сегодня, 11:13
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matveyvn

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

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Ивану Свечушкину было 45 лет.

Мэр города Данилов в Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре вместе с женой. Возгорание произошло в ночь на пятницу, 17 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Пожар произошёл в доме супругов. Свечушкину было 45 лет.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Свечушкина избрали главой городского поселения Данилов в декабре 2018 года. До этого этот пост занимала Наталья Косихина. Она перешла на работу в Совет Федерации.

Ранее мы рассказывали, что в деревне Горелово дотла сгорели две иномарки.

Теги: данилов, мэр, пожар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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