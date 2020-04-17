В деревне Горелово дотла сгорели две иномарки

Местные жители пытались потушить машины до приезда пожарных.

Ночью 17 апреля на Красносельском шоссе в деревне Горелово вспыхнули два автомобиля. По словам очевидцев, увидевших пожар, жильцы ближайшего дома №54/1 выбежали со своими огнетушителями и попытались сбить огонь, но пламя не унималось. Пока неравнодушные соседи оттаскивали ближайшие машины от огня, другие вызвали городские службы. Пожарные приехали на место спустя 15 минут.

В сообщении МЧС отмечается, что "Шевроле" выгорел целиком, а в "Мазде" сгорел салон и моторный отсек. Огонь тушили чуть больше получаса, к двум часам ночи пламени в автомобилях уже не осталось. Пострадавших не оказалось. Как предположили петербуржцы в соцсетях, произошедшее было похоже на поджог.

После хлопка и срабатывания сигнализаций загорелись сразу обе машины, а также горел асфальт вокруг них. очевидец

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Ленобласти водитель Mazda погиб в ДТП.

Видео, фото: Влад Дакерт, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"