В Выборгском районе Ленобласти водитель Mazda погиб в ДТП

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

Поздним вечером 16 апреля в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 22:15 на 18-ом километре автодороги "Молодежное – Верхнее Черкасово". За рулем Mazda BT-50 находился 59-летний мужчина, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Scania.

От полученных травм водитель Mazda погиб до приезда скорой. Личность погибшего автомобилиста устанавливается.

Накануне машина сбила человека на "зеленом" сигнале светофора на Науки.

Видео: ГИБДД