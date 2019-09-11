В Выборгском районе Ленобласти водитель Mazda погиб в ДТП

Поздним вечером 16 апреля в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла около 22:15 на 18-ом километре автодороги "Молодежное – Верхнее Черкасово". За рулем Mazda BT-50 находился 59-летний мужчина, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Scania.
От полученных травм водитель Mazda погиб до приезда скорой. Личность погибшего автомобилиста устанавливается.
Накануне машина сбила человека на "зеленом" сигнале светофора на Науки.
Видео: ГИБДД
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