Видео: машина сбила человека на "зеленом" сигнале светофора на Науки

Причины, по которым авто не остановилось, неизвестны.

Белая иномарка сбила пешехода на проспекте Науки. Видео с моментом аварии попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел по адресу проспект Науки, 10 в 17:20. Пешеходы начали переходить дорогу по разрешающему сигналу светофора, однако легковой автомобиль не затормозил и сбил одного человека. Предположительно, это была женщина.

Водитель и прохожие подошли помочь пострадавшей. О состоянии пешехода не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что другороссы атаковали чешское консульство в Петербурге с дымовой шашкой.

Видео: Piter.TV