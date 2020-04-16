Видео: машина сбила человека на "зеленом" сигнале светофора на Науки

Белая иномарка сбила пешехода на проспекте Науки. Видео с моментом аварии попало в распоряжение Piter.TV.
Инцидент произошел по адресу проспект Науки, 10 в 17:20. Пешеходы начали переходить дорогу по разрешающему сигналу светофора, однако легковой автомобиль не затормозил и сбил одного человека. Предположительно, это была женщина.
Водитель и прохожие подошли помочь пострадавшей. О состоянии пешехода не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что другороссы атаковали чешское консульство в Петербурге с дымовой шашкой.
Видео: Piter.TV
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