Другороссы атаковали чешское консульство в Петербурге с дымовой шашкой

Активисты требовали вернуть на место ранее снесенный памятник маршалу Коневу.

Петербургские активисты партии "Другая Россия" атаковали генкосульство Чехии с дымовой шашкой: 16 апреля нацболы явились на акцию протеста из-за сноса в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом сами активисты рассказали в своей группе "ВКонтакте".

У здания нацболы развернули транспарант с лозунгом "Конева - на место, kurvy!" и погрузили улицу в дым от шашки. Как отметили активисты, протест был продолжением апрельской акции в Москве, которую также провели у посольства Чехии, протестуя против фашизма. После московской акции Томаш Петршичек, министр иностранных дел Чехии, направил ноту протеста в российский МИД, но представитель другороссов только снова потребовал возвращения памятника Коневу на место.

Муниципальные власти во главе со старостой города Ондржеем Коларжем мрачно глумятся над исторической памятью наших народов и кровью советских солдат, освободивших 75 лет назад чешскую столицу и Освенцим. Это не сойдет им с рук. национал-большевики.

В результате акции задержали одного из участников, на него оформили протокол за участие в несогласованном митинге.

Ранее мы писали, что полковника из разведки Росгвардии арестовали за "крышевание".

Фото: ДРУГАЯ РОССИЯ / "ВКонтакте"