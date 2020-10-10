В Петербурге после акции задержали четверо членов "Другой России"

Дмитриев отметил, что в задержании участвовали те же полицейские, которые дежурили утром на площади Ленина

В субботу после акции в честь 7 ноября в Петербурге правоохранители задержали четырех членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова". Об этом сообщает "ЗАКС.ру" со ссылкой на лидера другороссов Андрея Дмитриева.

После возложения цветов к памятнику Ленина через несколько часов в парке Лесотехнической академии возле памятника Героям революции были задержаны также Андрей Милюк, Олег Петров и Дмитрий Каляев.

По словам Дмитриева, они там просто гуляли. Он также отметил, что в задержании участвовали те же полицейские, которые дежурили утром на площади Ленина. Дмитриев добавил, что правоохранители задержали их за мероприятия, однако в чем именно буду обвинять не уточнили.

Задержанные предположили, что их доставят в 3-й отдел полиции, где находится другой участник возложения цветов, лидер партии "РОТ-Фронт" Виктор Тюлькин.

Отметим, что в акции, приуроченной к годовщине Октябрьской революции на площади Ленина, участвовали около 50 человек. Среди них представители "РОТ-Фронта", "Другой России Э.В. Лимонова" и других объединений.

В Москве КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Октябрьской революции.

Фото: Piter.tv