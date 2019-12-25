Сторонники Лимонова требовали прекращения вмешательства Эрдогана в конфликт в Карабахе.

Вечером пятницы, 9 октября, у консульства Турции в Петербурге задержали нацболов из партии "Другая Россия Э.В. Лимонова". Об этом сторонники партии сообщили в своей группе "ВКонтакте".

Нацболы пришли к консульству с серией одиночных пикетов, требуя прекращения вмешательства президента Турции Реджепа Эрдогана в конфликт в Нагорном Карабахе. Активисты держали плакаты с лозунгами "Нет войне, Эрдогана в отставку!", "Турция, руки прочь от Карабаха!".

Полиция задержала четырех человек, включая лидера петербургского филиала партии Андрея Дмитриева. Всем вменяется статься о необеспечении режима самоизоляции. Пикетчикам грозит штраф в 4 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, как активиста движения "Весна" задержали после "чаепития" в Петербурге.

Фото: ДРУГАЯ РОССИЯ Э.В.ЛИМОНОВА / "ВКонтакте"