Активиста движения "Весна" задержали после "чаепития" в Петербурге

Его успели выпустить из отделения полиции.

Стало известно, что перфоманс, исполненный активистами в Петербурге ко дню рождения Владимира Путина, привел к задержанию одного из участников. О задержании активиста движения "Весна" Никиты Левкина сообщили его сторонники в соцсетях. Его доставили в 78-е отделение полиции.

Левкин был задержан из-за нарушения "антикоронавирусного" законодательства. Полиция оценила происходящее как пикет, спровоцировавший скопление людей. По факту случившегося возбуждено два административных дела из-за самовольного занятия земельного участка и нарушения самоизоляции.

В отдел к нему приехал адвокат Виталий Черкесов. Позже Левкина выпустили.

Накануне у дома в Басковом переулке несколько активистов разыграли сцену чаепития. У этого дома свое детство провел нынешний президент России. Один из собравшихся был в маске президента России. Сценку завершили изображением "отравления" и падением "гостей" чаепития на землю.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе покупатели попытались уйти из супермаркетов, не заплатив. Похожие случаи были зафиксированы дважды за сутки.

Фото: Piter.tv