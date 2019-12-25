В Приморском районе покупатели попытались уйти из супермаркетов, не заплатив

Похожие случаи были зафиксированы дважды за сутки.

Стало известно о двух попытках кражи продуктов из супермаркетов в Приморском районе Петербурга. Подробности Piter.tv привели 9 октября в пресс-службе УВО Росгвардии по городу и области.

Накануне ранним утром наряд вневедомственной охраны получил сигнал о сработавшей "тревожной" кнопке в магазине на Комендантском проспекте. Администрация торгового пространства рассказала, что неизвестный гражданин попытался без оплаты пронести через кассу товар на сумму около 9 тысяч рублей. Злоумышленник не успел скрыться – его задержали и доставили в 44-й отдел полиции.

Аналогичный случай произошел вечером 8 октября в магазине на Планерной улице. Там нарушитель похитил товары стоимостью более 5 тысяч рублей и попытался скрыться. Задержанного доставили в тот же 44 отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что на Боровой поймали воровку, вынесшую из магазина товары на 15 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv. Носит иллюстративный характер