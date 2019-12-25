На Боровой поймали воровку, вынесшую из магазина товары на 15 тысяч рублей

Женщина была пьяна.

Днем 6 октября бойцы Росгвардии задержали на Боровой улице женщину, укравшую товары в гипермаркете неподалеку. Как рассказали в пресс-службе УВО, сотрудники магазина заметили воровку и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

На месте сотрудники Росгвардии поймали нетрезвую горожанку, которая пыталась пронести через кассу неоплаченные продукты, алкоголь и элементы одежды. Женщина украла товары на сумму свыше 15 тысяч рублей. Злоумышленницу передали в полицейский отдел.

Ранее мы писали, что мужчину осудили за украденные у спящего бармена деньги.

Фото: pixabay