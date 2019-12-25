Мужчину осудили за украденные у спящего бармена деньги

Также злоумышленник обокрал квартиру ранее незнакомой женщины.

Красносельский районный суд Петербурга приговорил горожанина Сергея Чабана к трем годам лишения свободы условно. По информации объединенной пресс-службы городских судов, мужчину признали виновным в двух эпизодах краж.

Выяснилось, что в феврале прошлого года мужчина находился в кафе на проспекте Ленина. В четвертом часу утра злоумышленник воспользовался тем, что бармен кафе уснул за стойкой, и вытащил из выдвижного ящика под стойкой 25 тысяч рублей. С принадлежащими бармену деньгами мужчина скрылся, суммой распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Чабан обокрал свою новоиспеченную знакомую в квартире на улице Спирина. Когда присутствующие в квартире уснули, мужчина вынес из помещения телевизор с пультом и мобильный телефон и напоследок снял с рук пострадавшей три кольца. Женщине причинили ущерб в 23 с небольшим тысячи рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, возместил причиненный ущерб. Также суд учел то, что мужчина страдает тяжелым заболеванием и заботится об инвалидах матери и ребенке.

Ранее мы рассказывали, как петербургский школьник лишил "богатства" кота Елисея.

Фото: pixabay