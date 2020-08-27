Петербургский школьник лишил "богатства" кота Елисея

Прохожие раскритиковали школьника.

В минувшую среду, 27 августа, в центре Петербурга школьник ограбил кота Елисея. Очевидцы успели заснять соответствующий инцидент на видео.

Знаменитый кот Елисей находится около магазина купцов Елисеевых на Малой Садовой.

Какой-то школьник залез к коту Елисею и собирал там чужие деньги пишут очевидцы

Другие петербуржцы поддержали молодого человека и отметили, что он "не обокрал кота Елисея, а взял ненужные деньги, которые кто-то выкинул". Один из пользователей пошутил, что школьник ничего не сможет забрать у знаменитого памятника, так как ранее он сам всё обчистил. После комментатор подтвердил содеянное фотографией.

Кот Елисей – негласный символ Санкт-Петербурга. Жители и гости Северной Столицы забрасывают на него монетки на удачу. Однако памятник привлекает не только искателей счастья, но и любителей наживы.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг петербуржцы почувствуют "мокрое дыхание осени".

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