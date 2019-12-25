В четверг петербуржцы почувствуют "мокрое дыхание осени"

Приток солнечного тепла к земной поверхности будет ограничен.

В четверг, 27 августа, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет определять северная периферия очередного циклонического вихря, который станет причиной преимущественно облачной погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня приток солнечного тепла к земной поверхности окажется ограничен. Температурный фон будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. По словам специалиста, в этот день петербуржцы почувствуют на себе "мокрое дыхание осени", поскольку воздух в городе на Неве прогреется только до +14…+16 градусов. Местами пройдут дожди.

Ветер будет дуть с востока, северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее грибники Ленобласти пожаловались на засушливую погоду.

Фото: pixabay.com