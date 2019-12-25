Грибники Ленобласти жалуются на засушливую погоду

Растениям и грибам в лесах необходим дождь.

В лесах Ленинградской области несколько дней наблюдается засушливая погода. Благородным грибам не хватает влаги, поэтому засохшие белые и лисички встречаются все чаще. На неудачную "охоту" жалуются в ВК-сообществе "Грибы и Грибники СПб".

По словам грибников, в лесах как можно скорее должен пройти дождь. Причем желательно, чтобы осадки прошли в течение нескольких дней – тогда грибница успеет нормально сформироваться.

Ранее мы рассказали о том, что леса Ленобласти обсыпало "кровавыми зубами".

Фото: ВКонтакте / grib_spb, pixabay