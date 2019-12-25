Леса Ленобласти обсыпало "кровавыми зубами"

Такое устрашающее название носят необычные белые грибы с ярко-красными потеками.

В лесах Волховского района Ленобласти обнаружили "кровавые зубы". Такой находкой поделились в своем виртуальном сообществе местные грибники.

Необычные белые грибы с красными пятнами, похожими на сгустки крови, считаются неядовитыми, но и несъедобными. Технически, отмечают грибники, съесть их возможно, но текстура грибов похожа на резину и практически не жуется, а также очень горькая. Интересные грибы называют также "Дьявольскими слезами", "Клубникой со сливками" и "Кровоточащим ежовиком", а официальное название у этого чуда природы – Hydnellum peckii на латинском.

Отмечается, что "кровавые зубы" водятся в хвойной лесной местности и чаще всего встречаются в Европе и Северной Америке в осеннее время.

Похож на мороженое с джемом. поделились грибники

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Фото: Александр Филатов, Татьяна Тимофеева, Грибы и Грибники СПб / "ВКонтакте"