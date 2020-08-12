Жители Приморского района обеспокоены вырубкой деревьев для строительства автостоянки

По словам застройщика, все работы согласованы с администрацией района и проводятся на законных основаниях.

Жители Приморского района обеспокоены сносом деревьев для строительства автостоянки. У храма святой Евгении на Парашютной улице лес огородили и начали вырубать деревья. Жители ЖК "Шуваловский" считают вырубку леса незаконной и требуют остановить работы.

Месяц назад здесь поставили забор, повесили таблицу с планом. С этого момента мы начали интересоваться более подробно. Посмотрели по карте ргис, что земля имеет сельскохозяйственное назначение, то есть здесь невозможна стройка коммерческой автостоянки. Никита Брагин, местный житель

По словам эксперта, в районе недостаточно зеленых зон для прогулок и отдыха.

Приморский район – самый густонаселенный район Петербурга, здесь проживают почти 550 тысяч жителей, стройка продолжается. Новые парки при этом не закладываются, получается, что при увеличении количества жителей, число зеленых насаждений на каждого жителя только уменьшается. Ситуация весьма плачевная. Сергей Максимов, участник движения "Городская среда обитания"

Заказчик утверждает, что строительство согласовано с КГА, администрацией района и жителями.

Проводился опрос жителей, было много пожеланий о том, что людям негде парковать машины, вся дворовая территория забита машинами, усложнен проезд, машины паркуются на зеленой зоне, на том же самом газоне то есть. Просто ходили опрашивали жителей, процентов 70 были за. Илья Горшков, генеральный директор ООО "Меркурий"

Жители планируют бороться за лес и при необходимости обращаться в суд. Piter.TV продолжит следить за ситуацией у ЖК "Шуваловский".

Фото и видео: Piter.TV