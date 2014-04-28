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КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в честь годовщины Октябрьской революции

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Зюганов призвал всех патриотов этот праздник отметить.

КПРФ и ее сторонники в 104-. Годовщину Октябрьской революции возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади. Аналогичную церемонию провели также участники левых сил. Она прошла у памятника маршалу Георгию Жукову.

Лидер партии Геннадий Зюганов призвал отметить этот праздник всех патриотов.

Этот праздник проявил новый мир, новое будущее, и пока мы будем верны этому празднику, у нас обязательно будут и новые победы, и новые открытия, и новые космические достижения.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ 

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями США в Черном море. 

Видео: YouTube / КПРФ Москва

Теги: геннадий зюганов, кпрф, октябрьская революция
Категории: Новости России, Лента новостей,

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