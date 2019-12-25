Вместе с полковником задержан его помощник.

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за "крышевание". По версии следствия он вымогал 18 миллионов рублей у предпринимателя. Истринский районный суд Московской области принял решение об аресте росгвардейца на два месяца. Об этом сообщил телеграм-канал "112".

Следствие считает, что заместитель начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберт Кудряшов вымогал взятку в размере 18 миллионов рублей у бизнесмена за "крышевание". Предприниматель сообщил о вымогательстве в правоохраниетльные органы.

Вместе с полковником задержан его помощник — предположительно, также с офицерским званием. Расследование ведёт Следственный комитет России.

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