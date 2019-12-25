На данный момент против них возбудили уголовное дело.

В Крыму задержали двух подозреваемых украинских шпионов. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ.

Сообщается, что они пытались устраивать теракты, а также вербовали граждан России. Также они хотели похитить информацию, в которой содержится государственная тайна.

Следствие считает, что задержанные действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки — полковника Ахмедова Олега Алишеровича.

Силовики считают, что в его группу входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и украинский шпион.

На данный момент против них возбудили уголовное дело.

Ранее на Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ.