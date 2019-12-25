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Два сгоревших на Дальневосточном каршеринга пострадали от рук поджигателей
Сегодня, 12:06
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himif

Два сгоревших на Дальневосточном каршеринга пострадали от рук поджигателей

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Камеры видеонаблюдения позволили выяснить, что каршеринги вспыхнули не самостоятельно.

В четверг, 12 марта, полиция приняла сообщение о горящих на Дальневосточном проспекте иномарках. Каршеринговые "Фольксвагены" были припаркованы у гипермаркета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Прибывшие на место полицейские обнаружили полностью выгоревшие автомобили, в результате инцидента никто не пострадал. Камеры видеонаблюдения позволили установить, что машины вспыхнули из-за поджога. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Полиция уже приступила к розыску поджигателей.

В Петербурге арестовали продавца аккаунтов к каршерингу.

Фото: pixabay

Теги: каршеринг, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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