На Дальневосточном дотла сгорели два "Фольксвагена"

Спасатели справились с пожаром за считанные минуты.

Ранним утром 12 марта в Невском районе Петербурга произошел сильнейший пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и Ленобласти, огонь уничтожил два автомобиля марки "Фольксваген".

Сообщение о возгорании возле дома №16/2 на Дальневосточном проспекте поступило на пульт дежурного около 4 часов утра. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили две пылающих иномарки, которые к этому моменту выгорели уже по всей площади.

С пожаром удалось справиться за считанные минуты. Обошлось без пострадавших, однако владельцам авто точно придется покупать новые машины.

С огнем боролись 10 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Обстоятельства возгорания выясняются.

Ранее мы писали, что на Старообрядческой улице горел автосервис.

Фото: Piter.TV