В Петербурге арестовали продавца аккаунтов к каршерингу

По версии следствия, во второй половине прошлого года Роман зарегистрировал на подставных лиц без их ведома 30 аккаунтов.

В Петербурге арестовали 21-летнего местного жителя, который создал и продавал 30 ложных аккаунтов для доступа к каршерингу. Об этом сообщила "Фонтанка".

Петербуржца по имени Роман А. отправили под домашний арест. Ему вменяют 272-ую статью УК – "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

По версии следствия, во второй половине прошлого года Роман зарегистрировал на подставных лиц без их ведома 30 аккаунтов. Образцы документов он приобретал в интернете по 500 рублей. После этого аккаунты продавались за 2,5 тысячи рублей через Telegram.

Ранее каршеринг "завис" над рекой на перекрестке Красина и Андреевской.

Фото: "Вконтакте" / "CarSmile - каршеринг, поминутная аренда авто".