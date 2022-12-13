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Съезд ведущих архитекторов состоится в Ленобласти
Сегодня, 16:54
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Съезд ведущих архитекторов состоится в Ленобласти

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Мероприятие пройдёт в трёх городах 47-ого региона.

Летом 2023 года в Ленобласти встретятся ведущие архитекторы страны. О мероприятии сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона. 

Распоряжение о проведении мероприятие подписано главой региона Александром Дрозденко. Участники съезда архитекторов обсудят концепции пространственного развития городов и промышленную архитектуру страны, отметил губернатор. Наиболее удачные практики планируют применить на практике в Ленобласти.  

Ожидается, что съезд пройдёт в трёх городах Ленобласти, которые считаются наиболее выдающимися по архитектуре. В их число вошли Гатчина, Выборг и Ивангород.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти запустили 7 новых распределительных газопроводов.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: архитекторы, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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