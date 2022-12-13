Съезд ведущих архитекторов состоится в Ленобласти

Мероприятие пройдёт в трёх городах 47-ого региона.

Летом 2023 года в Ленобласти встретятся ведущие архитекторы страны. О мероприятии сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Распоряжение о проведении мероприятие подписано главой региона Александром Дрозденко. Участники съезда архитекторов обсудят концепции пространственного развития городов и промышленную архитектуру страны, отметил губернатор. Наиболее удачные практики планируют применить на практике в Ленобласти.

Ожидается, что съезд пройдёт в трёх городах Ленобласти, которые считаются наиболее выдающимися по архитектуре. В их число вошли Гатчина, Выборг и Ивангород.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запустили 7 новых распределительных газопроводов.

Фото: Правительство Ленобласти