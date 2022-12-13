В Ленобласти запустили 7 новых распределительных газопроводов

За счёт труб снабжаться газом будут деревни и поселки Всеволожского, Гатчинского, Выборгского и Ломоносовского районов.

В 47-ом регионе стартовала работа семи распределительных газопроводов. Общая протяженность коммуникаций составляет 10,6 км. Об этом сообщил Telegram-канал "Молния. Ленобласть".

За счёт труб снабжаться газом будут деревни и поселки Всеволожского, Гатчинского, Выборгского и Ломоносовского районов. Речь идёт о 537-ми домовладениях в поселке Ульяновка (Тосненский район), деревнях Кузьмолово и Порошкино (Всеволожский район), деревне Белогорка (Гатчинский район), городе Приозерске, поселке Рощино (Выборгский район) и деревне Келози (Ломоносовский район).

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе Ленобласти создают пристройки для начальных классов.

Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область