Во Всеволожском районе Ленобласти создают пристройки для начальных классов

Мера принята для разгрузки школ.

Для разгрузки четырёх переполненных школ во Всеволожском районе Ленобласти приступили к созданию пристроек для начальных классов. На местах работ СОШ №4 и №6 побывал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областного правителства.

Глава региона отметил, что идею создания пристроек к школам предложила администрация района. Объекты помогут не только разгрузить школы, но и закроют проблему нелинейным расписанием обучения.

Двухэтажная пристройка к СОШ №4 будет закончена в сентябре 2023 года. В ней будут находиться помещения для охраны, приема пищи, гардероб, а также комната для физкультуры и учебные классы.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти начнут контролировать качество продуктов для соцучреждений.

Фото: Правителство Ленобласти