Власти Ленобласти начнут контролировать качество продуктов для соцучреждений

Регион объединит усилия со службой фитосанитарного надзора по Северо-Западному округу.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко встретился с руководителем службы фитосанитарного надзора по Северо-Западному округу Олегом Емцевым, обсудив с ним направления совместной работы. Об этом глава Ленобласти рассказал в своём telegram-канале.

В частности, власти региона вместе с организацией начнут осуществлять контроль качества продуктов питания для социальных учреждений Ленинградской области.

Речь идёт о совместном надзоре за содержанием земель региона. Также инспекторы службы получат право на изъятие ряда запущенных участков, например, густо заросших борщевиком.

Ранее мы сообщили о том, что вторая волна мобилизации в Ленобласти оказалась фейком.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко