Вторая волна мобилизации в Ленобласти оказалась фейком

Стало известно, что новость о второй волне мобилизации в Ленобласти оказалась фейком. Об этом рассказали в телеграм-канале "Тайны Ленинградского двора".
В Сети распространили липовый приказ от военного комиссара от 27 января. По данным телеграм-канала, в регионе подобный документ не издавали, печать в приказе – ненастоящая, что видно невооруженным глазом.
Ранее Помощник Валуева опроверг сведения о его госпитализации. Фейковую новость Валерий Кузенков назвал "происками врагов".
Фото: Piter.tv
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