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Вторая волна мобилизации в Ленобласти оказалась фейком
Сегодня, 22:38
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Вторая волна мобилизации в Ленобласти оказалась фейком

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В Сети распространили липовый приказ от военного комиссара от 27 января.

Стало известно, что новость о второй волне мобилизации в Ленобласти оказалась фейком. Об этом рассказали в телеграм-канале "Тайны Ленинградского двора".

В Сети распространили липовый приказ от военного комиссара от 27 января. По данным телеграм-канала, в регионе подобный документ не издавали, печать в приказе – ненастоящая, что видно невооруженным глазом. 

Ранее Помощник Валуева опроверг сведения о его госпитализации. Фейковую новость Валерий Кузенков назвал "происками врагов".

Фото: Piter.tv
 

Теги: мобилиазция, фейк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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