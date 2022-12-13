Вторая волна мобилизации в Ленобласти оказалась фейком

В Сети распространили липовый приказ от военного комиссара от 27 января.

Стало известно, что новость о второй волне мобилизации в Ленобласти оказалась фейком. Об этом рассказали в телеграм-канале "Тайны Ленинградского двора".

В Сети распространили липовый приказ от военного комиссара от 27 января. По данным телеграм-канала, в регионе подобный документ не издавали, печать в приказе – ненастоящая, что видно невооруженным глазом.

Ранее Помощник Валуева опроверг сведения о его госпитализации. Фейковую новость Валерий Кузенков назвал "происками врагов".

Фото: Piter.tv

