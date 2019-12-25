Помощник Валуева опроверг сведения о его госпитализации

Фейковую новость Валерий Кузенков назвал "происками врагов".

Помощник Николая Валуева Валерий Кузенков сообщил, что информация о госпитализации депутата Госдумы является фейком. Как отметил собеседник телеканала "360", информацию можно считать "происками врагов".

Там все нормально, это фейк. Николай Сергеевич вчера был в Думе допоздна, а завтра будет бои консультировать в качестве репортера. Все там прекрасно, никакой больницы, уже 500 раз все звонили. Здоровье богатырское, никто не дождется. Валерий Кузенков, помощник Николая Валуева

Напомним, что накануне СМИ распростряняли информацию о том, что Валуев находится в больнице из-за боли в ноге. Помощник парламентария заверил, что никаких травм и повреждений его начальник не получал.

В конце октября Валуев пришел в военкомат по повестке.

Фото: Telegram / Раньше Всех. Ну почти