Северный магнитный полюс Земли сместился от Канады к Сибири

Данные для построения модели используются со спутников и от 160 наземных обсерваторий.

Ученые на год раньше обновили Всемирную магнитную модель. Причиной этому стало увеличение скорости перемещения полюса Земли от Канады к Сибири. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

Всемирную магнитную модель каждые пять лет обновляют специалисты из Британской геологической службы и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Они собирают данные со спутников и от 160 наземных обсерваторий. Модель используют как в навигационных приложениях, так и в военных системах ориентирования.

Дрейф полюсов объясняется движением сильно разогретых потоков на границе ядра и мантии планеты. Предполагается, что расплавленный металл нагревается до 3000 °С и приводит в движение магнитное поле, увлекая его за собой.

В этот раз эксперты заметили, что реактивный поток на "верхушке" планеты втянул в себя северный магнитный полюс. В результате он сместился от Канады в сторону России.

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Видео: YouTube / Seeker