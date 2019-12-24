Американские ученые вывели сорт помидоров для города и космоса

Помидоры растут на ветках букетом, почти как виноград на лозе.

Американские учёные вывели сорт томатов, которые могут вырасти даже в городе и космосе. Новый сорт помидоров растёт букетом. Об этом сообщил Nature Biotechnology.

Помидоры растут на ветках букетом, почти как виноград на лозе, также сорт похож на куст роз, только вместо цветов – томаты. Ученые для этого отредактировали геном, а цикл созревания плода – менее 40 дней.

Такие помидоры неприхотливые и вкусные, также они экологичны, так как землю при посадке не нужно раскапывать и загрязнять большим количеством удобрений. Ученые будут стремиться вырастить и другие овощи в подобных условиях.

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Фото : Lippman lab/CSHL