Сестра "Разрушителя легенд" подала на него в суд за изнасилование в детском возрасте

Девушка пишет, что в течение десятилетий после инцидента она испытывала периоды депрессии и почти постоянной тревоги.

Сестра ведущего популярного ТВ-шоу "Разрушители легенд" Миранда Сэвидж обвинила Адама Сэвиджа в сексуальном насилии в их детском возрасте. В своем блоге она написала, что повторяющееся насилие со стороны брата было в течение нескольких лет, начиная с 7-летнего возраста (Адаму было 9 лет).

После лечения эмоциональной травмы в 20-летнем возрасте она подала на Адама Сэвиджа в суд Нью-Йорка по закону о детях, ставших жертвами. Через адвоката Сэвидж опроверг обвинения и заявил, что высказывания девушки носят характер клеветы и направлены на получение финансовой выгоды. К опровержению присоединились мама и сестра Сэвиджа.

Ранее мы сообщали о том, что премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу. Имран Хан заявил, что у правительства нет сомнений в причастности Индии к трагедии в Карачи.

Фото: Flickr