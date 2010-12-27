Сервис такси "Ситимобил" заработал в Петербурге раньше срока

Новый для Петербурга сервис такси "Ситимобил" неожиданно начал свою работу. ранее в СМИ появилась информация, что предприятие развернет свою деятельность только с первого октября.
Очевидцы заметили парк автомобилей с брендированием компании на улицах города на Неве. Петербург является пятым пунктом за этот год, в котором открылось отделение "Ситимобила". До этого эстафету приняли Самара, Тольятти, Казань и Нижний Новгород. В общей сложности филиалы расположены в 22 городах России.
Компания станет конкурентом "Яндекс.Такси". Она предлагает клиентам два уровня сервиса - "Эконом" и "Комфорт". Заказать машину можно уже сейчас. Начальная стоимость поездки начинается от 59 рублей.
На данный момент к сервису подключено 11 таксопарков.
Ранее Piter.tv писал о том, что власти Петербурга одобрили трамвайную сеть от Купчино до Cлавянки.
Фото: Piter.tv
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