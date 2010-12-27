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Сервис такси "Ситимобил" заработал в Петербурге раньше срока
Сегодня, 7:06
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lesjasap

Сервис такси "Ситимобил" заработал в Петербурге раньше срока

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Уже сейчас на улицах города можно заметить машины компании.

Новый для Петербурга сервис такси "Ситимобил" неожиданно начал свою работу. ранее в СМИ появилась информация, что предприятие развернет свою деятельность только с первого октября

Очевидцы заметили парк автомобилей с брендированием компании на улицах города на Неве. Петербург является пятым пунктом за этот год, в котором открылось отделение "Ситимобила". До этого эстафету приняли Самара, Тольятти, Казань и Нижний Новгород. В общей сложности филиалы расположены в 22 городах России.

Компания станет конкурентом "Яндекс.Такси". Она предлагает клиентам два уровня сервиса - "Эконом" и "Комфорт". Заказать машину можно уже сейчас. Начальная стоимость поездки начинается от 59 рублей.

На данный момент к сервису подключено 11 таксопарков.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Петербурга одобрили трамвайную сеть от Купчино до Cлавянки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ситимобил, такси
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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