В Петербурге появится новый сервис заказа такси "Ситимобил"

Компания уже начала набор водителей на работу.

На петербургский рынок частных перевозок выходит новый сервис заказа такси – московская компания "Ситимобил". В городе уже начался набор водителей на работу. Об этом пишет "АБН".

Как пишет издание, в Петербург уже завезли автомобили с фирменными наклейками "Мосмобил", которые будут менять на "Ситимобил". Ожидается, что новый сервис начнет работу с 1 октября 2019 года. Однако уже сейчас мобильное приложение работает и показывает стоимость поездки, которая порядком ниже, чем у "Яндекс. Такси". Правда, программа бонусов пока рассчитана только на жителей Москвы, Самары, Казани и Нижнего Новгорода.

Ранее мы писали, что скоростные "Ласточки" начнут курсировать между Москвой и Петербургом в декабре.

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