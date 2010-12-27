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Скоростные "Ласточки" начнут курсировать между Москвой и Петербургом в декабре
Сегодня, 17:28
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Скоростные "Ласточки" начнут курсировать между Москвой и Петербургом в декабре

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На такое решение РЖД подтолкнул большой пассажирский спрос.

"РЖД" решил запустить "Ласточек" между столицами из-за большого пассажирского спроса на перевозки по этому маршруту, говорится в пресс-релизе "Российских железных дорог". Летать между столицами скоростные поезда будут каждый день: из Петербурга – в 15.15, из Москвы – в 15.21. 

Остановками на маршруте будут пл. НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино и Обухово. Пассажирам будут доступны три класса обслуживания – базовый, эконом и бизнес.

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Фото: официальный сайт "РЖД"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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