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Сегодня, 13:26
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lesjasap
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Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году

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Первый образец нового самолета появится уже к следующему году.

Серийное производство многоцелевого самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УЗГА. Разработкой воздушного судна занимается компания "Байкал-Инжиниринг", которая выиграла конкурс. Фирма входит в состав Уральского завода гражданской авиации.

Первый образец нового самолета появится уже в 2020 году, в 2021 проведут испытания. Сертификация модели запланирована на 2022 год. После этого - можно выпускать самолет в производство.

Известно, что в новом проекте увеличится количество пассажирских мест (до 9 или 12 человек). За пять лет в финансовый лизинг закупку самолета сделают более 110 раз Почти 70 моделей будут эксплуатироваться в России, остальные будут использоваться в СНГ.

Ранее Piter.tv писал о том, что выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/MPZ FLIGHT & TECH VIDEOS, KNIGHT FLIGHT VIDEO

Теги: ан-2, байкал-инжиниринг, кукурузник, серийное производство
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:02

Давным- давно нужно возрожать малую авиацию!!!

 

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