Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году

Первый образец нового самолета появится уже к следующему году.

Серийное производство многоцелевого самолета на замену Ан-2 начнется в 2023 году. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УЗГА. Разработкой воздушного судна занимается компания "Байкал-Инжиниринг", которая выиграла конкурс. Фирма входит в состав Уральского завода гражданской авиации.

Первый образец нового самолета появится уже в 2020 году, в 2021 проведут испытания. Сертификация модели запланирована на 2022 год. После этого - можно выпускать самолет в производство.

Известно, что в новом проекте увеличится количество пассажирских мест (до 9 или 12 человек). За пять лет в финансовый лизинг закупку самолета сделают более 110 раз Почти 70 моделей будут эксплуатироваться в России, остальные будут использоваться в СНГ.

Ранее Piter.tv писал о том, что выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/MPZ FLIGHT & TECH VIDEOS, KNIGHT FLIGHT VIDEO