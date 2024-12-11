Глава Минпромторга РФ подтвердил начало серийных поставок МС-21 в 2026 году

Антон Алиханов вместе с главой ОАК ответил на вопросы о сроках полетов.

Российское министерство по промышленности и торговле сохраняет свои планы по запуску серийных поставок импортозамещенных среднемагистральных самолетов МС-21 авиакомпаниям в 2026 году. Соответствующей информацией в ходе выступления на пленарной сессии выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS сделал глава профильного ведомства Антон Алиханов. Чиновник добавил, что в текущем году согласно Комплексной программы в отрасли ожидаются поставки самолетов Ту-214.

Мы со следующего года уже начинаем в части МС поставки самолетов по контрактам авиакомпаниям. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов. Сейчас для нас главная задача - начать уже летные сертификационные испытания. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Эксперт переадресовал вопрос вопрос о конкретных сроках полетов к руководителю "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Вадиму Бадехе. Тот отметил, что Россия имеет "в железе" готовыми все необходимые системы и агрегаты. В 2025 году запланированы летные испытания, так как наземные отработки уже пройдены. Тренировочные рейсы ожидаются для МС-21, а также Sukhoi Superjet.

Могу сказать, что испытания в Sukhoi Superjet уже идут очень активно. Сегодня мы вышли на темп один, иногда два полета в день. Это превышает международную мировую практику. Вадим Бадеха, глава ОАК

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