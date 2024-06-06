В Минпромторге заявили о снижении контрафакта в сфере онкопрепаратов в 10 раз

Антон Алиханов рассказал об улучшении ситуации с лекарственными препаратами.

Объем контрафакта на территории России в сфере медицинских препаратов для онкологических больных снизился в 10 раз за время действия маркировки лекарств. При этом количество продаж просроченных лекарств уменьшилось в три раза. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на профильной сессии "Диалог властей и бизнеса: как маркировка усиливает потенциал отечественного бизнеса", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), министр по промышленности и торговле Антон Алиханов.

Первое, что надо сказать, конечно, это защита потребителей, то есть это снижение оборота просроченных или контрафактных изделий. По тем данным, которые есть у меня, у нас в три раза снизилось количество продаж просроченных лекарств. Примерно в 10 раз снизился объем контрафакта в онкопрепаратах. Антон Алиханов, Глава Минпромторга РФ

Российский чиновник объяснил участникам мероприятия, что за последние годы отечественная система маркировки принесла в федеральный бюджет порядка 800 миллиардов рублей дополнительных доходов. Антон Алиханов добавил, что сейчас власти ведут сразу несколько экспериментов, а с сентября планируют их расширение. В текущий момент существует 17 категорий, еще семь планируется ввести с сентября.

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Фото и видео: ПМЭФ