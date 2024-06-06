Минпромторг: выпуск автомобилей в РФ в январе - мае вырос в 1,5 раза

Альберт Каримов оценил развития отечественного авторынка.

Производство автомобилей на территории России за период с января по май 2024 года увеличилось в 1,5 раза. Таким образом показатель составил 350 тысяч единиц. Об этом сообщил заместитель главы российского министерства по промышленности и торговле Альберт Каримов, выступая на сессии "Российский автопром: второе рождение в новых реалиях" в рамках Петербургского международного экономического форума.

За пять месяцев было выпущено почти 350 тыс. автомобилей, 348 тыс. Это более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 52%. Альберт Каримов, замглавы Минпромторга

Чиновник заметил, что количество легковых транспортных средств за этот период было произведено около 280 тысяч. Этот уровень более чем на 70% превышает тот, что фиксировался властями за аналогичный период 2023 года.

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Фото и видео: ПМЭФ