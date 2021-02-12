На борту Ан-2, пропавшего в Якутии, находятся пять человек

Вертолет все еще находится на радарах, но связи с бортом нет.

Ан-2 авиакомпании "МиАН" подал сигнал бедствия в Якутии. Соответствующее заявление сделал перед журналистами глава местного министерства по экологии Евгений Перфильев. Ранее говорилось о том, что, предположительно, на борту находятся два члена экипажа и летчик-наблюдатель от Авиалесоохраны. Немного позже пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко объяснил, что на самом деле речь идет о двух пилотах и трех специалистах-наблюдателях. На поиски борта вылетело воздушное судно от "Полярных авиалиний". В пресс-службе Росавиации заметили, что на радарах вертолет все еще отображается. Специалисты не исключают, что речь идет о том, что у экипажа не работает рация для связи.

Да, действительно, борт Ан-2 н/б 81532 АК "МиАН", вылетевший сегодня с аэропорта поселка Хандыга Томпонского района, подал сигнал SOS. На борту находится три человека: экипаж и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны. На поиски вылетел борт "Полярных авиалиний". Евгений Перфильев, глава Минэкологии республики

Известно, что Ан-2 получил сертификат эксплуатанта на выполнение авиационных работ.

Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области из-за неисправности.

Фото: Pitet.tv