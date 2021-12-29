Серые куропатки поселились около Ладожского вокзала

В городе известно около 10 мест обитания особей.

В Петербурге около Ладожского вокзала поселились серые куропатки. Об этом сообщили очевидцы в группе "Калининский район Санкт-Петербурга" в соцсети ВКонтакте.

Известно, что особи занесены в Красную книгу и являются редкими птицами в Петербурге и Ленобласти. Сегодня известно около 10 мест обитания серых куропаток.

Чаще всего их можно встретить на окраинах полей, садовых участков, пустырей. Так, петербуржец Павел Глазков повстречал птиц на пустыре вдоль железнодорожного полотна. Семейство состояло из 11 особей - две из них взрослые, а остальные являются птенцами. В зимнее время куропатки роют камеры в снежных сугробах и спят, прижавшись друг к другу.

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Фото: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга / Павел Глазков