Сериал "Вампиры средней полосы" возглавил рейтинг критиков в 2021 году

Премьера состоялась на видеосервисе START 18 марта.

Сериал "Вампиры средней полосы" режиссера Антона Маслова стал лучшим проектом текущего года по версии критиков. Об этом сообщает портал "Кино-Театр.Ру" со ссылкой на собственный опрос.

Премьера состоялась на видеосервисе START 18 марта. История рассказывает о вампирах, живущих в среднестатистическом городе Смоленске. Они живут жизнью обычной провинциальной семьи и не убивают людей, хотя кровь, конечно, попивают. Мирная жизнь главных героев оказывается под угрозой, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленные тела молодых людей.

Второе место в рейтинге занял сериал "Хрустальный". Тройку лидеров замкнул "Вертинский".

Участие в опросе приняли 20 российских кино- и телекритиков из ведущих отечественных изданий. Общее число сериалов, вышедших в 2021 году, превысило три сотни. Экспертам предложили ограничиться проектами, состоящими из более 4-х серий. Таких оказалось 229, из них 47% вышли на интернет-площадках.

Ранее мы писали, что Netflix снимет российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым.

Видео: YouTube / START