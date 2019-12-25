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Netflix снимет российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым
Сегодня, 14:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Netflix снимет российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым

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Режиссером сериала станет Илья Маланин.

Юра Борисов сыграет главную роль в российском драматическом сериале "Ничего особенного". Производством проекта займется Netflix. Об этом сообщила пресс-служба стрим-сервиса.

Сюжет расскажет жизнеутверждающую историю о молодом актере, ставшем волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Он ставит для них спектакль и помогает близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны.

Кроме Борисова в сериале сыграют Дарья Мельникова, Полина Пушкарук, Антон Санкевич и Ольга Ломоносова. Режиссером выступит Илья Маланин, который пока известен только как актер и исполнитель главной роли в сериале "Зеленый мэр" и фильме "Общага".

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена позже.

Ранее мы писали, что новый сезон "Сватов" выйдет на "России-1" 27 декабря.

Фото: Instagram / yura.borisov

Теги: netflix, юра борисов
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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