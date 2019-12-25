Netflix снимет российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым

Юра Борисов сыграет главную роль в российском драматическом сериале "Ничего особенного". Производством проекта займется Netflix. Об этом сообщила пресс-служба стрим-сервиса.
Сюжет расскажет жизнеутверждающую историю о молодом актере, ставшем волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Он ставит для них спектакль и помогает близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны.
Кроме Борисова в сериале сыграют Дарья Мельникова, Полина Пушкарук, Антон Санкевич и Ольга Ломоносова. Режиссером выступит Илья Маланин, который пока известен только как актер и исполнитель главной роли в сериале "Зеленый мэр" и фильме "Общага".
Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена позже.
Ранее мы писали, что новый сезон "Сватов" выйдет на "России-1" 27 декабря.
Фото: Instagram / yura.borisov
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