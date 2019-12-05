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Американский мультсериал "Рик и Морти" получит спин-офф

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Дата релиза не разглашается.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что сериал "Рик и Морти" получит спин-офф. Об этом заявила  актриса Спенсер Граммер.

Как оказалось, новые эпизоды посветят Саммер, сестре главного героя по имени Морти. Этого персонажа как раз и озвучивает Граммер. Планируется, что создатели уделят в этой истории больше внимания раскрытию Саммер.

"Я думаю, у нас есть ещё два эпизода в этом промежутке. И позже выйдет ещё пять", 

— отметила Граммер.

Отмечается, что новые эпизоды выйдут в качестве дополнительного материала к основной истории анимационного сериала. Дата раелиза не разглашается.

Напомним, что создатели анимационного сериала "Рик и Морти"  получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик". 

Ранее мы сообщали о том, что актера Мена Массуда прекратили звать на кастинги после "Алладина".

Видео:Adult Swim/YouTube

 

Теги: культура, рик и морти
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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