Актера Мена Массуда прекратили звать на кастинги после "Алладина"

После выхода картины актер не получил ни одного приглашения на пробы.

Канадский артист Мена Массуд заявил, что после "Алладина" он не получил ни одного приглашения на пробы. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я немного устал от этого. Хочу, чтобы люди знали что, когда вы делаете что-то вроде "Аладдина", это не всегда признание и слава", — прокомментировал он.

Актер заявил, что кинематографисты недооценивают его. Также Массуд переживает, что за 10 лет актерской карьеры он получил всего лишь одну главную роль.

Напоним, что режиссером фильма выступил автор "Шерлока Холмса" и "Большой Куш" Гай Ричи. Мультфильм собрал в прокате более миллиарда долларов.

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Видео:heatworld, DisneyMusicVEVO, BuzzFeed Celeb, Jimmy Kimmel Live/YouTube